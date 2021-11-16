Сколько сел обеспечат центральным водоснабжением в этом году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением 148 сел. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения проблем необеспеченных водой сел, а их сейчас 1 922, мы принимаем следующие меры. Запланировано строительство централизованного водоснабжения в 793 селах», - сказал Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР пояснил, что в оставшихся малочисленных селах (1129 сел), где проживают менее 200 человек, будут установлены Комплекс блок-модули.

«В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением 148 сел и установить Комплекс блок-модули в 220 малонаселенных селах», - уточнил Бейбут Атамкулов.

По данным ведомства, оставшиеся 1 554 сел будут обеспечены в плановом порядке до конца 2025 года, в том числе 645 села центральным водоснабжением, и 909 селах будут установлены Комплекс блок-модули.



