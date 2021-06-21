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    11:37, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько сел модернизируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «Ауыл – Ел бесiгi» проводится модернизация 216 сел. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях масштабной модернизации транспортной инфраструктуры строительными работами было охвачено 9,8 тыс. км автодорог, в том числе 5,8 тыс. км республиканского значения, 4 тыс. км местного значения», – сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина отметил, что в рамках проекта «Ауыл – Ел бесiгi» проводится модернизация 216 сел, реализовано 992 проекта на сумму 80,6 млрд тенге, создано 10 тыс. рабочих мест.

    «В целом до 2025 года планируется модернизировать 3 561 населенный пункт. Построено 158 школ, 5 214 сел обеспечено мобильным интернетом. Дан старт реализации 51 проекту по газификации в 30 населенных пунктах, что позволило дополнительно охватить газоснабжением 340 тыс. наших граждан. Благодаря этим проектам, доступ населения к природному газу на конец 2020 года составил 53%..Планируется увеличить этот показатель до 60% к 2025 году», – добавил Аскар Мамин.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Парламент
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