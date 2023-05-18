Сколько сайтов заблокировали в Казахстане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Ренат Зулхаиров озвучил статистические данные касательно совершения преступлений против половой неприкосновенности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 60% всех преступлений против половой неприкосновенности детей совершается лицами из близкого окружения. Это отцы, отчимы, близкие знакомые и т.д. 40% таких преступлений совершается в результате, так сказать, добровольного акта с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Такие преступления в Казахстане чаще всего совершаются лицами в возрасте от 18 до 25 лет», - сказал Ренат Зулхаиров на брифинге в СЦК.

По его словам, большой проблемой в этом направлении является интернет.

«Как нам видится, основная проблема – моральное воспитание и большой вред, который приносит нам интернет-пространство. Здесь нами совместно с МИОР выявляется противоправный контент. Только в этом году нами выявлено более 5 тысяч таких сайтов, более 1,5 тысяч на сегодня заблокировано. Большая работа проводится совместно с Министерством просвещения и МИОР по профилактике и безопасности нахождения детей в интернете», - добавил спикер.