РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:47, 12 Май 2021 | GMT +6

    Сколько рыбы погибло в мае, рассказали в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сколько рыбы погибло в мае, рассказали в Атырау. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Гибель рыбы, идущей на нерест по реке Урал и выходящей на мелководье началась 2 мая в окрестностях пригородного поселка Бесикты, где в итоге погибло 6,8 тонны рыбы, а спасено было более 25 тонн. На канале Баксай возле села Актогай погибло 4,6 тонны, спасено почти в два раза больше. На реке Шароновка в Курмангазинском районе было собрано и утилизировано 700 кг рыбы – в основном воблы», - сообщил руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.

    Рыба традиционно выходит на нерест на мелководье. Но в этом году места нерестилищ оказались заполнены водой на недостаточную глубину, и рыба гибла от недостатка кислорода.

    Как ранее сообщалось, в Атырау гибнет рыба, выходя из Урала на нерест.



    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Экология Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!