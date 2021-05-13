АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сколько рыбы погибло в мае, рассказали в Атырау. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гибель рыбы, идущей на нерест по реке Урал и выходящей на мелководье началась 2 мая в окрестностях пригородного поселка Бесикты, где в итоге погибло 6,8 тонны рыбы, а спасено было более 25 тонн. На канале Баксай возле села Актогай погибло 4,6 тонны, спасено почти в два раза больше. На реке Шароновка в Курмангазинском районе было собрано и утилизировано 700 кг рыбы – в основном воблы», - сообщил руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы.

Рыба традиционно выходит на нерест на мелководье. Но в этом году места нерестилищ оказались заполнены водой на недостаточную глубину, и рыба гибла от недостатка кислорода.

Как ранее сообщалось, в Атырау гибнет рыба, выходя из Урала на нерест.



