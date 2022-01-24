Сколько рожениц заболели коронавирусом с начала года в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Алматы свыше двух тысяч женщин заболели коронавирусом и пневмонией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
На официальный запрос агентства в управлении общественного здоровья города Алматы ответили, что в промежутке с 1 по 24 января 2022 года всего зарегистрированных случаев COVID-19 и пневмонии по городу - 2173 случаев.
«Всего на лечение находятся 1257 женщин, из них амбулаторное лечение получают - 1038, на стационарном лечении - 219 рожениц. Летальных случаев от коронавируса среди беременных женщин с начала нового года не зарегистрировано», - проинформировали в управлении.
Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в мегаполисе не стабильная. По матрице оценки эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции в регионах Казахстана, Алматы с 12 января находится в «красной» зоне. В связи с этим, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.
- Первый случай заражения КВИ выявлен среди прибывших на Олимпиаду в Пекин спортсменов
- Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
- День и ночь возле нас: пациенты с коронавирусом о лечении в стационарах Нур-Султане
- По религиозным мотивам нельзя обосновывать отказы от вакцинации - благочинный Нур-Султана
- Ограничение этажности новостроек в Алматы: какие требования по застройке ввели в городе
- Как работают мечети в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана