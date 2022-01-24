Сколько рожениц заболели коронавирусом с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Алматы свыше двух тысяч женщин заболели коронавирусом и пневмонией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На официальный запрос агентства в управлении общественного здоровья города Алматы ответили, что в промежутке с 1 по 24 января 2022 года всего зарегистрированных случаев COVID-19 и пневмонии по городу - 2173 случаев.

«Всего на лечение находятся 1257 женщин, из них амбулаторное лечение получают - 1038, на стационарном лечении - 219 рожениц. Летальных случаев от коронавируса среди беременных женщин с начала нового года не зарегистрировано», - проинформировали в управлении.

Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в мегаполисе не стабильная. По матрице оценки эпидемиологической ситуации по распространению коронавирусной инфекции в регионах Казахстана, Алматы с 12 января находится в «красной» зоне. В связи с этим, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил усилить работу по вакцинации и ревакцинации от коронавируса.