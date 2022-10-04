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Сколько россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана

Автор:  
Акбота Кузекбай
4 Октября 2022, 12:22
Сколько россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 68 заявлений от граждан России на получение гражданства поступило в Казахстане. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифра очень маленькая, всего 68 заявлений на получение гражданства Казахстана. Есть определенные процедуры для получения, которые они будут проходить», - уточнил Марат Ахметжанов в кулуарах после Правительства.

Журналисты вместе с тем спросили министра, будут ли проверять людей на участие в определенных деструктивных течениях или группах.

«Конечно, все на контроле. Если будут такие случаи, конечно, будут приниматься соответствующие меры», - сказал министр.

Также министр ответил на вопрос, в каких случаях иностранных граждан могут выдворить из Казахстана.

«Есть порядок для экстрадиции и выдачи, все регламентировано нашим законодательством. Другие основания не предусматривают выдворение. Что может послужить основанием для выдачи? В каких случаях Казахстан может выдать? Первое основание - это то, что в запрашивающем государстве на него возбуждено уголовное дело, которое по нашему законодательству тоже признается уголовно-наказуемым деянием, должно быть санкционировано соответствующими компетентными органами РФ», - объяснил Марат Ахметжанов.

Он уточнил, что запрос о выдаче направляется генеральным прокурором РФ генеральному прокурору Казахстана.

«После поступления есть процедура рассмотрения: действительно ли он совершил уголовно-наказуемое деяние, действительно ли это деяние признается согласно законодательству уголовным преступлением. Есть определенные международные обязательства, в которых мы отказываем при выдаче иностранного гражданина, то есть, если они имеют статус беженца и другие правовые основания», - сказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с момента объявления частичной мобилизации.


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