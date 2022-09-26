Сколько россиян обратилось за получением вида на жительство в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1-го по 24-ое сентября текущего года за получением вида на жительство обратилось 896 иностранных граждан. Об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы МВД РК полковник полиции Аслан Аталыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С первого по двадцать четвертое сентября за получением вида на жительство обратилось 896 иностранных граждан, в том числе 115 граждан Российской Федерации. У нас в соответствие с законом о правовом положении иностранцев – постоянно проживающим в Республике Казахстан признаются иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание в республике, в порядке, предусмотренном определяемыми приказами министра внутренних дел», - отметил Аслан Аталыков.

Спикер пояснил, что с заявлением о получении разрешения на постоянное проживание вправе обратиться любой иностранный гражданин на законных основаниях.

«Если он незаконно тут прибывает, естественно, никакой речи о получении вида на жительство не может быть и речи. Все основания для получения вида на жительство очень подробно определены статьей 49 Закона «О миграции». В случае отказа в разрешении на ПМЖ иностранец должен выехать за пределы Казахстана в течение 30 дней. При положительном решении об оформлении разрешения на ПМЖ иностранец документируется с видом на жительство, срок которого устанавливается на срок действия его национального паспорта», - добавил Аслан Аталыков.