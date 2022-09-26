Сколько россиян обратилось за получением вида на жительство в РК
«С первого по двадцать четвертое сентября за получением вида на жительство обратилось 896 иностранных граждан, в том числе 115 граждан Российской Федерации. У нас в соответствие с законом о правовом положении иностранцев – постоянно проживающим в Республике Казахстан признаются иностранцы, получившие разрешение на постоянное проживание в республике, в порядке, предусмотренном определяемыми приказами министра внутренних дел», - отметил Аслан Аталыков.
Спикер пояснил, что с заявлением о получении разрешения на постоянное проживание вправе обратиться любой иностранный гражданин на законных основаниях.
«Если он незаконно тут прибывает, естественно, никакой речи о получении вида на жительство не может быть и речи. Все основания для получения вида на жительство очень подробно определены статьей 49 Закона «О миграции». В случае отказа в разрешении на ПМЖ иностранец должен выехать за пределы Казахстана в течение 30 дней. При положительном решении об оформлении разрешения на ПМЖ иностранец документируется с видом на жительство, срок которого устанавливается на срок действия его национального паспорта», - добавил Аслан Аталыков.