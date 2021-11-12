Сколько родителей готовы привить своих детей от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал готовность казахстанских родителей вакцинировать своих детей от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент такой вопрос не рассматривается, вакцина поступает поэтапно, небольшими партиями, практически еженедельно. И первая доза - 379 тысяч, конечно, пойдет на контингент. То есть, сейчас проводятся опросы, возможны различные погрешности. Но уже то, что мы видим – несколько опросов было, и независимыми СМИ проведены – порядка 30% уже желают, остальные колеблются, это уже неплохой процент, когда только появилась вакцина и есть желание больше 30% привиться», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он выразил надежду, что казахстанские родители будут ориентироваться на мировой опыт в этом плане.

«Я думаю, поэтапно также, как у нас была общая вакцинация, граждане увидят, что это максимально защищает наших детей и есть возможность получить хорошую качественную вакцину, которой весь мир прививается, ведущие страны прививают своих детей. Поэтому здесь, по мере того, как будет идти сама вакцинация, я думаю, и количество желающих увеличится. Но точно сказать, какой процент, мы не можем, потому что это дело абсолютно добровольное и только с согласия родителей. Поэтому здесь, я думаю, это принятие решение каждого родителя, хочет он защитить своего ребенка или нет», - заключил министр.



