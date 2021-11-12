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Сколько родителей готовы привить своих детей от коронавируса

12 Ноября 2021 18:09
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Сколько родителей готовы привить своих детей от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал готовность казахстанских родителей вакцинировать своих детей от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На данный момент такой вопрос не рассматривается, вакцина поступает поэтапно, небольшими партиями, практически еженедельно. И первая доза - 379 тысяч, конечно, пойдет на контингент. То есть, сейчас проводятся опросы, возможны различные погрешности. Но уже то, что мы видим – несколько опросов было, и независимыми СМИ проведены – порядка 30% уже желают, остальные колеблются, это уже неплохой процент, когда только появилась вакцина и есть желание больше 30% привиться», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он выразил надежду, что казахстанские родители будут ориентироваться на мировой опыт в этом плане.

«Я думаю, поэтапно также, как у нас была общая вакцинация, граждане увидят, что это максимально защищает наших детей и есть возможность получить хорошую качественную вакцину, которой весь мир прививается, ведущие страны прививают своих детей. Поэтому здесь, по мере того, как будет идти сама вакцинация, я думаю, и количество желающих увеличится. Но точно сказать, какой процент, мы не можем, потому что это дело абсолютно добровольное и только с согласия родителей. Поэтому здесь, я думаю, это принятие решение каждого родителя, хочет он защитить своего ребенка или нет», - заключил министр.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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