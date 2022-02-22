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Сколько резервистов трудоустроились в Казахстане

22 Февраля 2022 12:57
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Сколько резервистов трудоустроились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня трудоустроено 60% специалистов, отобранных в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Агентством ведется системная работа по реализации стратегических документов, поручений Главы государства, основных задач, поставленных в Посланиях Президента. В прошлом году Агентством реализован ряд мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности государственного аппарата, улучшение социального положения государственных служащих, привлечение на государственную службу наиболее конкурентоспособной и талантливой молодежи. В 2021 году Агентством проведен очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, по итогам которого в резерв зачислено 50 человек. Впервые Президентский молодежный кадровый резерв был организован в 2019 году, было отобрано 300 специалистов. В настоящее время из 350 человек 209, то есть 60% трудоустроены», - сказал Дархан Жазыкбаев во время расширенного заседания коллегии Агентства по делам госслужбы.

Председатель Агентства вместе с тем отметил, что работа по привлечению специалистов из Президентского кадрового резерва будет продолжена и в дальнейшем придадут большое значение активности регионов.

«В соответствии с поручением Президента, приняты меры по совершенствованию системы отбора кадров и упрощению порядка выхода из государственной службы. Нам необходимо сформировать прозрачную и справедливую систему отбора кадров. Для развития сферы государственной службы Агентством проводится работа по модернизации системы «Е-қызмет», - проинформировал председатель Агентства.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов назвал стоящие перед Агентством по делам государственной службы задачи.


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#Занятость   #Другие государственные органы   #Молодежь   #Президентский кадровый резерв   #Трудоустройство   #Госслужба  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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