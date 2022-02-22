Сколько резервистов трудоустроились в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня трудоустроено 60% специалистов, отобранных в Президентский молодежный кадровый резерв. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством ведется системная работа по реализации стратегических документов, поручений Главы государства, основных задач, поставленных в Посланиях Президента. В прошлом году Агентством реализован ряд мероприятий, направленных на оптимизацию деятельности государственного аппарата, улучшение социального положения государственных служащих, привлечение на государственную службу наиболее конкурентоспособной и талантливой молодежи. В 2021 году Агентством проведен очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, по итогам которого в резерв зачислено 50 человек. Впервые Президентский молодежный кадровый резерв был организован в 2019 году, было отобрано 300 специалистов. В настоящее время из 350 человек 209, то есть 60% трудоустроены», - сказал Дархан Жазыкбаев во время расширенного заседания коллегии Агентства по делам госслужбы.

Председатель Агентства вместе с тем отметил, что работа по привлечению специалистов из Президентского кадрового резерва будет продолжена и в дальнейшем придадут большое значение активности регионов.

«В соответствии с поручением Президента, приняты меры по совершенствованию системы отбора кадров и упрощению порядка выхода из государственной службы. Нам необходимо сформировать прозрачную и справедливую систему отбора кадров. Для развития сферы государственной службы Агентством проводится работа по модернизации системы «Е-қызмет», - проинформировал председатель Агентства.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов назвал стоящие перед Агентством по делам государственной службы задачи.