-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сколько резервистов трудоустроены в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько резервистов трудоустроены в РК? Об этом рассказал ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По моим данным на сегодняшний день 184 резервиста трудоустроены из 300. Остальные работают в сфере бизнеса, в квазигосударственном секторе, занимают те позиции, которые были до поступления в резерв. Данная работа продолжается. Те люди, которые были зачислены в резерв в 2019 году, срок нахождения в резерве определен, как 5 лет», - пояснил Ерлан Абил.
Отметим, на минувшей неделе сообщалось о том, что по линии Президентского молодежного кадрового резерва еще два резервиста получили назначение.
Тимур Мендебаев стал директором департамента стратегического планирования и анализа рынков ФНБ «Самрук-Казына», а Бахтияр Мухаметкалиев - управляющим директором по сервису аппарата Правления НАО «Правительства для граждан.
- Прием документов в Президентский кадровый резерв продлится до 30 сентября
- 1 сентября начинается отбор кандидатов в Президентский кадровый резерв
- Озвучены требования к кандидатам на отбор в Президентский кадровый резерв
- В Казахстане запустили спецпортал для регистрации кандидатов на отбор в Президентский кадровый резерв
- Кинологи провели встречу с детьми с ограниченными возможностями в Нур-Султане
- Мажит Самитов назначен заведующим секретариата Госсекретаря РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана