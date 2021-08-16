+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько резервистов трудоустроены в РК

16 Августа 2021 13:06
Поделиться:
Сколько резервистов трудоустроены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько резервистов трудоустроены в РК? Об этом рассказал ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Прием документов в Президентский кадровый резерв продлится до 30 сентября
1 сентября начинается отбор кандидатов в Президентский кадровый резерв Озвучены требования к кандидатам на отбор в Президентский кадровый резерв В Казахстане запустили спецпортал для регистрации кандидатов на отбор в Президентский кадровый резерв

«По моим данным на сегодняшний день 184 резервиста трудоустроены из 300. Остальные работают в сфере бизнеса, в квазигосударственном секторе, занимают те позиции, которые были до поступления в резерв. Данная работа продолжается. Те люди, которые были зачислены в резерв в 2019 году, срок нахождения в резерве определен, как 5 лет», - пояснил Ерлан Абил.

Отметим, на минувшей неделе сообщалось о том, что по линии Президентского молодежного кадрового резерва еще два резервиста получили назначение.

Тимур Мендебаев стал директором департамента стратегического планирования и анализа рынков ФНБ «Самрук-Казына», а Бахтияр Мухаметкалиев - управляющим директором по сервису аппарата Правления НАО «Правительства для граждан.


Подписывайтесь на наш канал:

#Другие государственные органы   #Президентский кадровый резерв  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Прием документов в Президентский кадровый резерв продлится до 30 сентября
1 сентября начинается отбор кандидатов в Президентский кадровый резерв
Озвучены требования к кандидатам на отбор в Президентский кадровый резерв
В Казахстане запустили спецпортал для регистрации кандидатов на отбор в Президентский кадровый резерв
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
4 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
5 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
6 Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Читайте также
Кинологи провели встречу с детьми с ограниченными возможностями в Нур-Султане
Мажит Самитов назначен заведующим секретариата Госсекретаря РК
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив