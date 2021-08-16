Сколько резервистов трудоустроены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько резервистов трудоустроены в РК? Об этом рассказал ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По моим данным на сегодняшний день 184 резервиста трудоустроены из 300. Остальные работают в сфере бизнеса, в квазигосударственном секторе, занимают те позиции, которые были до поступления в резерв. Данная работа продолжается. Те люди, которые были зачислены в резерв в 2019 году, срок нахождения в резерве определен, как 5 лет», - пояснил Ерлан Абил.

Отметим, на минувшей неделе сообщалось о том, что по линии Президентского молодежного кадрового резерва еще два резервиста получили назначение.

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