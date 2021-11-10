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Сколько решений по следствиям возвращены на доработку в РК

10 Ноября 2021 11:05
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Сколько решений по следствиям возвращены на доработку в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько решений по следствиям возвращены на доработку, рассказал заместитель Генерального прокурора РК Асет Шындалиев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За истекшие 10 месяцев прокуроры проверили 329 тысяч следственных заключений, дано согласие на 287 решений. Остальные решения не были поддержаны и возвращены на исправление», - сказал Асет Шындалиев.

Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».

Законопроект направлен на реализацию поручений Главы государства о внедрении трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом на стадии досудебного регулирования, а также по поэтапному расширению компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам.

Документ предусматривает оптимизацию правовых механизмов, предусматривающих эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших и справедливого судебного разбирательства.


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#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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