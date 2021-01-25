РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:35, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Сколько раз закрывались республиканские автодороги с начала зимы в РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автодороги республиканского значения с начала зимнего периода в Казахстане закрывались 28 раз, движение на них ограничивалось 34 раза. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом с начала зимнего периода 2020-2021 годов населению страны было передано 2 040 SMS-сообщений по номерам телефонов 112, а также 678 сообщений через мобильное приложение «Дармен». В стране объявлено 651 штормовое предупреждение. Автодороги республиканского значения в стране были закрыты 28 раз, ограничены 34 раза», - уточнил Талгат Уали.

    Однако, как отмечают в МЧС, несмотря на эти предупреждения, были случаи, когда люди выезжали в дорогу и оставались в снежных заносах. Так, из снежных заносов спасено 204 человека, в том числе 14 детей. Эвакуировано 186 человек, в том числе 5 детей. Спасатели вызволили из снежных заносов 57 автомобилей.

    «При необходимости акиматы организуют пункты обогрева для людей, оказавшихся в снежных заносах. Кроме того, в качестве пунктов обогрева при необходимости используются 40 трассовых медико-спасательных пунктов Министерства по чрезвычайным ситуациям, расположенных на автодорогах республиканского значения. Перед тем как выезжать в дальнюю дорогу на автомашине в зимний сезон, стоит обязательно изучить прогноз погоды. Если будет сильная метель, возможно, Вы долго застрянете в дорожной пробке. Возможно, Вы даже столкнетесь с дорожно-транспортным происшествием. Если Вам необходимо срочно посетить какой-либо населенный пункт, рекомендуем воспользоваться железнодорожным транспортом. Если Вы будете следовать этим простым рекомендациям, это поможет Вам выжить во время метели и после метели», - добавил Талгат Уали.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Другие государственные органы Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!