Сколько раз закрывались республиканские автодороги с начала зимы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автодороги республиканского значения с начала зимнего периода в Казахстане закрывались 28 раз, движение на них ограничивалось 34 раза. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом с начала зимнего периода 2020-2021 годов населению страны было передано 2 040 SMS-сообщений по номерам телефонов 112, а также 678 сообщений через мобильное приложение «Дармен». В стране объявлено 651 штормовое предупреждение. Автодороги республиканского значения в стране были закрыты 28 раз, ограничены 34 раза», - уточнил Талгат Уали.

Однако, как отмечают в МЧС, несмотря на эти предупреждения, были случаи, когда люди выезжали в дорогу и оставались в снежных заносах. Так, из снежных заносов спасено 204 человека, в том числе 14 детей. Эвакуировано 186 человек, в том числе 5 детей. Спасатели вызволили из снежных заносов 57 автомобилей.

«При необходимости акиматы организуют пункты обогрева для людей, оказавшихся в снежных заносах. Кроме того, в качестве пунктов обогрева при необходимости используются 40 трассовых медико-спасательных пунктов Министерства по чрезвычайным ситуациям, расположенных на автодорогах республиканского значения. Перед тем как выезжать в дальнюю дорогу на автомашине в зимний сезон, стоит обязательно изучить прогноз погоды. Если будет сильная метель, возможно, Вы долго застрянете в дорожной пробке. Возможно, Вы даже столкнетесь с дорожно-транспортным происшествием. Если Вам необходимо срочно посетить какой-либо населенный пункт, рекомендуем воспользоваться железнодорожным транспортом. Если Вы будете следовать этим простым рекомендациям, это поможет Вам выжить во время метели и после метели», - добавил Талгат Уали.