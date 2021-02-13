Сколько раз нужно прививаться от Covid-19 для получения стойкого иммунитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько раз нужно получать вакцину от коронавируса для получения стойкого иммунитета, рассказала эксперт Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экпертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава РК Лена Касабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы получить полный иммуный ответ, необходимо получить две дозы на данный момент. Другое дело, что иммунитет после того, как человек переболел, держится всего лишь 5-6 месяцев и в любом случае человеку нужно будет вакцинироваться, то есть иммунный ответ свой после перенесенного заболевания он не стойкий», - сказала Лена Касабекова на брифинге в СЦК.

Более того, по ее словам, дозы возможно будут пересматриваться.

«Возможно, человеку нужно будет еще раз ревакцинироваться, то ест получить, допустим, третью дозу. Этот вопрос сейчас решается, потому что клинические испытания еще идут, и данные постоянно поступают. Но на данный момент пока две дозы», - заявила она.

Напомним, в Казахстане 1 февраля началась вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В целом же российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.