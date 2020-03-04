Сколько рабочих мест предоставляет легкая промышленность в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о доле занятых в сфере легкой промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Увеличилось количество занятых в отрасли с 24,6 тыс. человек до 29,5 тыс. человек (рост на 4,9 тыс.чел.). На количество занятых в легкой промышленности повлияло возросшее увеличение занятых выпуском готовых текстильных изделий за последние годы (+4,1 тыс. человек), кроме того, наблюдается рост численности занятых в кожевенном производстве (на 608 чел.)», - сообщил Руслан Даленов на Парламентских слушаниях в Сенате.

По его словам, в сравнении с 2010 годом, доля занятых в легкой промышленности в общей численности работающих обрабатывающей промышленности увеличилась с 4,3% до 4,9%.

«Одним из важных показателей повышения конкурентоспособности отрасли является производительность труда. В легкой промышленности производительность труда за 2019 год составила 6 тыс. долл. на одного занятого при общей производительности в обрабатывающей отрасли 33,5 тыс. долл. на одного работающего», - добавил министр.

При этом, он объяснил, что невысокая производительность отрасли связана с низкими инвестициями в бизнес.