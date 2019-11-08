Сколько пунктов обогрева предусмотрено на трассах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 239 пунктов обогрева предусмотрены на опасных участках республиканских и местных трасс в зимний период в Акмолинской области. Обо всем этом рассказал в ходе брифинга начальник Департамента по ЧС Акмолинской области, подполковник гражданской защиты Алексей Советов передает МИА «Казинформ».

« 25 октября было проведено заседание областной комиссии по ЧС по вопросу готовности формирований гражданской защиты к проведению аварийно-спасательных работ в зимний период. Своевременно определены опасные участки автомобильных дорог, подверженные снежным заносам. На республиканских трассах это 185 участков, на местных -169. На них определены 239 пунктов обогрева. В частности, на республиканских автодорогах 87, местных – 152. С начала зимнего периода эвакуированы и размещены в пункты обогрева 10 человек. Совместно с заинтересованными органами 2 раза прекращалось и вводилось ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта по дорогам области. Согласно сведениям РГП «Казгидромет» было получено 15 штормовых предупреждений, которые подтвердились на 90-95% « , – проинформировал собравшихся Алексей Советов.

Начальник ДЧС по Акмолинской области более подробно остановился на ряде мер, принятых для обеспечения бесперебойного движения на автомобильного и железнодорожного транспорта, а также других моментах.

«Для обеспечения бесперебойного движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях задействованы 25 дорожных организаций и более 900 единиц спецтехники. Заготовлено более 6 тыс. куб. метров запасов противогололедных материалов – 100 куб. метров соли, 5975 куб. метров. Подготовлены снегозадерживающие устройства протяженностью 3 тыс. погонных метров и заготовлено 955 временных дорожных знаков. С районными и городскими службами торговли на 2019-2020 годы заключены 42 договоров намерений и меморандумов с субъектами предпринимательства. Из них о поставке продовольственных товаров 13, непродовольственных товаров 6, питьевой воды 4, и оказанию услуг питания – 19. В целях взаимодействия при угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и неблагоприятных дорожно-климатических условий зимнего периода на территории области 21 октября 2019 года утвержден Алгоритм действий уполномоченных государственных органов и организаций, – подчеркнул спикер.