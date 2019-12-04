Сколько профессий на трудовом рынке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал о проведенном анализе казахстанского рынка труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общее количество профессий, по итогам анализа 35 отраслевых направлений, составляет 6106, из которых в рамках разработки 480 профессиональных стандартов планируется покрыть 2784 профессии», - сказал Биржан Нурымбетов на выездном заседании Национального совета по квалификациям по вопросам разработки профессиональных стандартов под председательством Премьер-Министра РК.

Он пояснил, что в этом году запущена работа по двум ключевым направлениям, одним из которых стала разработка отраслевых рамок квалификаций и профессиональных стандартов.

«В 2018 году утверждено 70 профстандартов из 550 плановых. В этом году министерством заключены контракты на разработку 36 отраслевых рамок квалификаций и оставшихся 480 профстандартов по 35 отраслевым направлениям. Нами созданы все условия для тесного взаимодействия и слаженной работы участников процесса. Создан проектный офис на базе АО «Центр развития трудовых ресурсов», - отметил министр.

По его словам, при 11 государственных органах под руководством вице-министров функционируют проектные группы, в составе которых представители отраслевых ассоциаций, Нацпалаты, «ведущих» предприятий отрасли и учебных заведений.

«Обеспечен контроль качества разработки отраслевых рамок и профстандартов. По состоянию на 4 декабря утверждено 36 отраслевых рамок квалификаций и разработано 480 профстандартов, которые прошли экспертизу EY, 391 профессиональный стандарт поступил на утверждение в Нацпалату», - заключил глава ведомства.