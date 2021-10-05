Сколько проектов реализуют в сфере промышленности, автодорог и транспорта в Манистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о проектах, которые будут реализованы в Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта Комплексного плана развития Мангистауской области Министерство является ответственным исполнителем по 16 мероприятиям», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По данным ведомства, комплексный план состоит из 214 пунктов) на общую сумму 257,5 млрд тенге (республиканский бюджет – 195,5 млрд тенге, местный бюджет – 39,6 млрд тенге, ГЦБ – 22,4 млрд тенге) из них:

- в сфере промышленности – 1, на сумму 9,6 млрд тенге (республиканский бюджет – 25 млрд тенге);

- в сфере автодорог – 1, на сумму 56,5 млрд. тенге (республиканский бюджет– 30,1 млрд тенге, МБ – 26,4 млрд тенге);

- в сфере транспорта – 1, финансирование не требуется;

- в сфере строительства жилья и ЖКХ – 13, на сумму 191,4 млрд тенге (республиканский бюджет – 155,8 млрд тенге, местный бюджет –13,2 млрд тенге, ГЦБ – 22,4 млрд тенге).