Сколько проектов реализуется в сфере туризма Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев рассказал об инвестиционных проектах в сфере туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активизировалась инвестиционная активность бизнеса. В 10 регионах с самой высокой дестинацией в 2019-2021 годах введено в эксплуатацию 276 инвестиционных проектов на общую сумму 395,5 млрд тенге. Создано 5 200 новых рабочих мест. С начала прошлого года введено в эксплуатацию 102 объекта на общую сумму 226 млрд тенге. Из крупнейших проектов, реализованных в 2019-2021 годах, были запущены: комплекс «Керуен-Сарай» в Туркестане, гостиницы «Rixos Turkistan» и «Hampton by Hilton», комплекс «Rixos Water World Aktau» в Актау и парк «Tetys Blu», отель «Sheraton» в Нур-Султане, отель «Байтас» в курортной зоне Бурабай-Щучинск, а также «Swissotel Almaty» и другие проекты», - сказал Даурен Абаев в ходе Правительственного часа в Мажилисе по вопросам развития туризма.

При этом он отметил, что продолжается реализация 145 проектов с общим объемом инвестиций 1,5 трлн тенге, где будет создано более семи тысяч рабочих мест.

«Кроме того, прорабатываются 46 инвестиционных проектов на сумму оценки 1,5 трлн тенге. С момента принятия госпрограммы из общей потребности первой десятки инфраструктуры туристической дестинации на реализацию 97 проектов по различным программам и планам выделено 140,4 млрд тенге. Из них в 2021 году на 50 проектов выделено 63,5 млрд тенге. На сегодняшний день завершено 47 инфраструктурных проектов. К примеру, в прошлом году в Актау в направлении освоения теплого пляжа были интенсивно проведены работы по прямой автодороге, электроснабжению и водоснабжению. Также были выделены средства на берегоукрепительные работы в южной части озера Алаколь, восстановление аэропортов Ушарал и Урджар, которые планируется завершить к туристическому сезону», - добавил Даурен Абаев.

В этой связи он отметил, что туризм не развивается без инфраструктуры. Поэтому выделенные средства позволят развивать 573,7 км автодорог, 321,4 км водозаборных / канализационных сетей, 291,3 км водоснабжения, 108,6 км линий электропередач и другие проекты с точки зрения дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры.