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    18:44, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Сколько процентов населения надо привить для формирования коллективного иммунитета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессор, научный консультант Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Алим Акимбаев рассказал о том, сколько процентов населения должны привиться для формирования коллективного иммунитета. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Было проведено масштабное исследование в Советском Союзе по брючному тифу. Там вычислили индикатор – 76 % населения должно было привиться, чтобы прервать эпидемию. По всем остальным инфекциям говорится, условно 75-95 %. Но даже не в этом дело. Если мы возьмем для себя теоретический индикатор, предположим 70 % населения должно привиться. Сам факт, что мы привьем большое количество населения, создадим иммунную прослойку, которая будет мощным барьером по передаче вируса, приведет к эпидемиологическому эффекту и купированию эпидемии. А дальше, когда все успокоится, все материалы будут подняты, пройдет углубленное научное исследование, тогда мы можем сказать более точно», -прокомментировал профессор.

    По его словам, необходимо изучить и проанализировать всю накопленную базу по коронавирусной инфекции.

    «Этот богатейший материал, который получен, возможно, пригодится. Потому что коронавирус показал себя не так, как мы прогнозировали. Лично я был уверен, что этот зоонозный вирус для человечества не сможет долго конкурировать с организмом человека, когда начнется вспышка сезонного гриппа. Есть такой феномен в микробиологии: вирус гриппа может вытеснить этот коронавирус. И тот должен был уйти в свою природную нишу – в организм животных. И теперь адаптация к человеческой популяции возможно сработает в будущем. Конечно, не хотелось бы этого. Поэтому мы должны изучить и проанализировать всю накопленную базу. Если пойдет следующий сезон коронавирусной инфекции, нужно, чтобы мы применяли адекватные меры уже без спешек на основе теоретических материалов», - пояснил Алим Акимбаев.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Мнения
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