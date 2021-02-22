Сколько процентов людей в Казахстане сообщают о фактах рабства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ОЮЛ «Союз кризисных центров Казахстана» Зульфия Байзакова рассказала об источниках информирования о фактах торговли людьми в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чаще всего обращаются сами жертвы торговли людьми, получая информацию из различных источников – это и социальные сети, и билборды, информация передается и просто из уст в уста. Но есть примерно 7% людей, которым небезразличны проблемы людей попавших в рабство. Я считаю, для Казахстана это очень хорошая ситуация, меняются показатели, меняется отношение людей к проблемам других людей. Думаю, это хорошая тенденция», - сказала Зульфия Байзакова в кулуарах Дома министерств, перед заседанием Экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК.

По ее словам, телефон доверия 116-16 работает уже 10 лет.

«Обращений стало чуть меньше в связи с пандемией. Потому что меньше людей приезжают в Казахстан, границы были закрыты. Кроме того, наверное, у людей присутствовало чувство страха, что тебя не услышат или не помогут. Поэтому неверие заставляло людей молчать. А вообще обращений много. В том числе говорили и про детские наихудшие формы труда, о существовании сексуальной эксплуатации. Но сейчас больше обращений по трудовой эксплуатации, когда людей заставляют работать за чашку чая», - отметила спикер.

В заключение беседы журналисты попросили ее привести статистику обращений по регионам.

«Привести статистику по регионам очень трудно, если я сейчас скажу, что больше обращений из конкретного региона, это будет некорректно. Потому что мы говорим про абсолютное число проживающих, то есть про плотность населения. Но чаще звонят из Алматы, наверное, потому что информирования там больше. А так в целом – в равной степени», - заключила З. Байзакова.

Ранее секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев рассказал о ситуации в сфере торговли людьми.