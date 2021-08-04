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Сколько привитых нужно для коллективного иммунитета к коронавирусу в Нур-Султане

4 Августа 2021 13:32
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Сколько привитых нужно для коллективного иммунитета к коронавирусу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова назвала необходимое для коллективного иммунитета количество вакцинированных жителей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хороший коллективный иммунитет — это когда примерно 80% населения города будет иммунизировано. И, по большому счету, к концу этого года у всех будет иммунитет к коронавирусу - однако вопрос, какой ценой. Мы можем получить его либо по-хорошему, с помощью вакцины, либо по-плохому, переболев, с рисками умереть или получить очень серьезные осложнения. С учетом численности нашего населения - больше 1 млн человек - нужно, чтобы около 760 тыс. людей переболели или вакцинировались», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее мнению, серьезность ситуации с распространением в городе коронавирусной инфекции поняли не все.

«Горожане с положительным результатом спокойно выходят на прогулки, выезжают на природу, ходят друг к другу в гости, не понимая, какой опасности подвергают близких. Мы наконец должны понять, что самоизоляция - это обязательно, а за несоблюдение домашнего карантина будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 87 510 тг (30 МРП)», - отметила санврач.

«От всех нас требуется решительность и общее желание внести свой личный вклад в борьбу с COVID-19. Только всеобщая осознанная вакцинация поможет городу, поможет нашим семьям, друзьям и коллегам»,- заключила С. Бейсенова.



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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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