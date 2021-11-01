Сколько преступлений в Казахстане раскрыли с помощью служебных собак

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений в Казахстане раскрыто с помощью служебных собак, рассказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Раскрытие тяжких преступлений, краж и правонарушений, связанных с наркотиками, трудно представить без участия опытных кинологов и их специально обученных собак», - сказал Нурдильда Ораз.

По его словам, использование служебных собак способствовало раскрытию с начала года свыше 4 тысяч (4261) правонарушений и преступлений из них почти 2 тысяч краж (1872), 652 фактов незаконного оборота наркотиков, 143 грабежей, 25 разбоев и 46 убийств.

«Овчарки, спаниели, лабрадоры – с начала года помогли изъять из незаконного оборота свыше тонны различных наркотических веществ. Служебные собаки незаменимы в поисках взрывчатых веществ при тревожной информации и проведении различных мероприятий. В этом году четвероногие помощники полицейских выезжали по этому поводу более 4,5 тысяч раз», - уточнил Нурдильда Ораз.