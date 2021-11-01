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    11:48, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Сколько преступлений в Казахстане раскрыли с помощью служебных собак

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений в Казахстане раскрыто с помощью служебных собак, рассказал на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Раскрытие тяжких преступлений, краж и правонарушений, связанных с наркотиками, трудно представить без участия опытных кинологов и их специально обученных собак», - сказал Нурдильда Ораз.

    По его словам, использование служебных собак способствовало раскрытию с начала года свыше 4 тысяч (4261) правонарушений и преступлений из них почти 2 тысяч краж (1872), 652 фактов незаконного оборота наркотиков, 143 грабежей, 25 разбоев и 46 убийств.

    «Овчарки, спаниели, лабрадоры – с начала года помогли изъять из незаконного оборота свыше тонны различных наркотических веществ. Служебные собаки незаменимы в поисках взрывчатых веществ при тревожной информации и проведении различных мероприятий. В этом году четвероногие помощники полицейских выезжали по этому поводу более 4,5 тысяч раз», - уточнил Нурдильда Ораз.

    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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