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    12:20, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько преступлений совершено за неделю в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек рассказала о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О криминогенной обстановке в стране: за неделю совершено 3127 преступлений, 2018 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 9 убийств, 2 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 42 грабежа, 460 краж чужого имущества», - сообщила Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    Она также рассказала о международном сотрудничестве ведомства.

    «В марте между Президентами Казахстана и Кыргызстана достигнута договоренность о расширении торгово-экономического сотрудничества. В этой связи органами внутренних дел двух стран принимаются меры по улучшению криминогенной обстановки в приграничных районах и созданию благоприятных условий для развития экономики государств», - напомнила спикер.

    «На минувшей неделе прошла встреча министров внутренних дел Казахстана и Кыргызстана, которые обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, координацию совместных усилий и активизацию работы в борьбе с трансграничной организованной преступностью, обмен информацией (в том числе оперативной, криминалистической и правовой). Особый интерес глава МВД Кыргызстана проявил к проводимой модернизации казахстанской полиции, в том числе цифровизации службы, взаимодействию с населением, реформе ведомственного образования, а также повешению доверия граждан и установлению с ними эффективной обратной связи», - заключила Ш. Турлыбек.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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