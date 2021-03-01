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    11:19, 01 Март 2021 | GMT +6

    Сколько преступлений совершено за минувшую неделю в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз доложил о криминогенной обстановке в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3268 преступлений, 2070 из них раскрыто в течение суток», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

    По его словам, полицейскими раскрыто «по горячим следам» 10 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 разбоев, раскрыто 32 грабежа, 458 краж чужого имущества.

    Напомним, на прошлой неделе казахстанским стражам порядка удалось «по горячим следам» раскрыть 13 убийств. В целом было совершено 3366 преступлений различного характера.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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