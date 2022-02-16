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Сколько преступлений совершено в Казахстане после снятия режима ЧП

16 Февраля 2022 23:41
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Сколько преступлений совершено в Казахстане после снятия режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК рассказали о мерах поддержки общественного правопорядка после снятия режима чрезвычайного положения в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С целью поддержания общественного порядка после снятия режима ЧП по всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в котором задействованы свыше 17 тысяч сотрудников ОВД. На сегодня зарегистрированы более 10 тысяч преступлений, из них раскрыты 7 014, в том числе 1 833 ранее совершенных. Задержаны за незаконное хранение наркотических средств – 540 подозреваемых», - сообщил во время брифинга в Службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

По его данным, выявлены 98,5 тысяч административных правонарушений, в том числе совершенных иностранными гражданами. Их число составило свыше 2,5 тысяч, из которых по решению суда за нарушение миграционного законодательства выдворены из страны – 329, за незаконное осуществление трудовой деятельности привлечены 424.

«Органами внутренних дел ведётся работа и по завершению досудебных расследований. Так, на сегодня уже 73 уголовных дела в отношении 101 подозреваемого с обвинительными актами направлены прокурорам. По результатам проверки законности принятых решений, прокурорами суду преданы 73 обвиняемых по 50-ти уголовным делам. В свою очередь, судами качественно и оперативно рассмотрены 34 дела в отношении 51 обвиняемого лица. Вынесены обвинительные приговоры в отношении 42 лиц к ограничению свободы, 9 – к лишению свободы, в отношении 2-х лиц – уголовные дела прекращены за примирением сторон», - добавил С.Адилов.


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#Борьба с преступностью   #МВД РК  
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Автор:

Анеля Касымова

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