Сколько преступлений раскрыто с помощью камер видеонаблюдения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 3,5 тысяч преступлений, пресечено более 1 миллиона административных правонарушений. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обеспечении правопорядка активно используются системы видеонаблюдения. На улицах и перекрестках, во дворах и подъездах жилых домов, объектах торговли, увеселительных заведениях функционируют 417 тысяч видеокамер. Изображение со 104 тысяч камер из них выведено на центры оперативного управления», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением заявил, что в Казахстане до конца года планируется 100% переход на электронное расследование.