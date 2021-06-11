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    11:39, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Сколько преступлений раскрыто с помощью камер видеонаблюдения в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года с помощью камер видеонаблюдения раскрыто свыше 3,5 тысяч преступлений, пресечено более 1 миллиона административных правонарушений. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В обеспечении правопорядка активно используются системы видеонаблюдения. На улицах и перекрестках, во дворах и подъездах жилых домов, объектах торговли, увеселительных заведениях функционируют 417 тысяч видеокамер. Изображение со 104 тысяч камер из них выведено на центры оперативного управления», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением заявил, что в Казахстане до конца года планируется 100% переход на электронное расследование.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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