РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:10, 02 Март 2021 | GMT +6

    Сколько пожаров произошло в Нур-Султане с начала года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За истекший период 2021 года на территории города Нур-Султана произошло 165 пожаров. Об этом на брифинге сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Большая часть пожаров произошла в жилом секторе - 71 случай, или 43% от общего количества пожаров, 35% пожаров приходится на частный сектор», - сказал Еркин Отаргалымулы.

    Основными причинами пожаров, по его словам, является нарушение Правил пожарной безопасности (НППБ) при эксплуатации отопительной печи – 33, НППБ при эксплуатации электросетей и электроустановок – 12.

    Ранее сообщалось, что благодаря проводимой профилактической работе, учитывая показатели по пожарам и их последствиям за последние 6 лет, в столице удалось добиться снижения количества пожаров на 4%, гибели в них людей - на 18,5%, травмирования граждан - на 24 %.

    «В среднем 50% пожаров из года в год приходятся на жилой сектор, из них 57% - частный сектор, 26% - многоэтажные жилые дома, 17% - прочее жилье и хозяйственные постройки. 60% всех регистрируемых пожаров приходится на осенне-зимний период. Анализ причин возникновения пожаров за 2020 год показал, что основными причинами возникновения пожаров являются: нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрических сетей и электроустановок; нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, неосторожное обращение населения с огнем», - сообщил начальник столичного ДЧС Куанар Базарбаев.


    Теги:
    МЧС Другие государственные органы Астана Общество Безопасность Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!