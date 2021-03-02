Сколько пожаров произошло в Нур-Султане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За истекший период 2021 года на территории города Нур-Султана произошло 165 пожаров. Об этом на брифинге сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большая часть пожаров произошла в жилом секторе - 71 случай, или 43% от общего количества пожаров, 35% пожаров приходится на частный сектор», - сказал Еркин Отаргалымулы.

Основными причинами пожаров, по его словам, является нарушение Правил пожарной безопасности (НППБ) при эксплуатации отопительной печи – 33, НППБ при эксплуатации электросетей и электроустановок – 12.

Ранее сообщалось, что благодаря проводимой профилактической работе, учитывая показатели по пожарам и их последствиям за последние 6 лет, в столице удалось добиться снижения количества пожаров на 4%, гибели в них людей - на 18,5%, травмирования граждан - на 24 %.

«В среднем 50% пожаров из года в год приходятся на жилой сектор, из них 57% - частный сектор, 26% - многоэтажные жилые дома, 17% - прочее жилье и хозяйственные постройки. 60% всех регистрируемых пожаров приходится на осенне-зимний период. Анализ причин возникновения пожаров за 2020 год показал, что основными причинами возникновения пожаров являются: нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрических сетей и электроустановок; нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, неосторожное обращение населения с огнем», - сообщил начальник столичного ДЧС Куанар Базарбаев.