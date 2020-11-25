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Сколько поясов поставит на кон Головкин в бою с Шереметой?

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Ноября 2020, 22:31
Сколько поясов поставит на кон Головкин в бою с Шереметой?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) рискнет в бою с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО) сразу двумя своими чемпионскими поясами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Помимо титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, на кону также будет стоять и пояс IBO. Напомним, бой Головкин — Шеремета состоится 18 декабря в Холливуде (США, штат Флорида).
Геннадий Головкин не выходил на ринг уже больше года. Предыдущий бой 38-летний казахстанец провел 5 октября 2019-го, когда победил единогласным решением судей украинского боксера Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО). Именно в том бою он вернул себе титулы IBF и IBO.


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