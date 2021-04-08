Сколько потратят на ремонт дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на местную сеть автодорог планируют потратить восемь миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На эти средства в регионе планируют отремонтировать более двух тысяч километров.

«В рамках Комплексного плана социально-экономического развития на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог предусмотрено финансирование в сумме 115,5 млрд тенге. Улучшатся условия жизни в 350 населенных пунктах, где проживает около 250 тысяч человек. Плановый показатель доли автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, к 2025-му году будет доведен до 98%», - заявил на совещании в Антикоррупционной службе заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Бейсенов.

В управлении намерены совместно с технадзором и заинтересованными организациями вести постоянный контроль за качеством ремонта и строительства дорог.

Пока же нарушений и нареканий со стороны населения довольно много. Как выяснилось, и с осуществлением технического надзора большие проблемы.

По сравнению с прошлым годом, средств на ремонт автодорог местного значения выделили в 3,3 раза меньше. Однако присутствовавший на совещании заместитель акима области Иван Турков заявил, что рассчитывают в этом году получить все-таки 19 млрд тенге. Упомянул он и о готовой проектно-сметной документации на строительство и ремонт дорог на 59 млрд тенге.



