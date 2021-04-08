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    09:37, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько потратят на ремонт дорог в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на местную сеть автодорог планируют потратить восемь миллиардов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На эти средства в регионе планируют отремонтировать более двух тысяч километров.

    «В рамках Комплексного плана социально-экономического развития на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог предусмотрено финансирование в сумме 115,5 млрд тенге. Улучшатся условия жизни в 350 населенных пунктах, где проживает около 250 тысяч человек. Плановый показатель доли автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, к 2025-му году будет доведен до 98%», - заявил на совещании в Антикоррупционной службе заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Бейсенов.

    В управлении намерены совместно с технадзором и заинтересованными организациями вести постоянный контроль за качеством ремонта и строительства дорог.

    Пока же нарушений и нареканий со стороны населения довольно много. Как выяснилось, и с осуществлением технического надзора большие проблемы.

    По сравнению с прошлым годом, средств на ремонт автодорог местного значения выделили в 3,3 раза меньше. Однако присутствовавший на совещании заместитель акима области Иван Турков заявил, что рассчитывают в этом году получить все-таки 19 млрд тенге. Упомянул он и о готовой проектно-сметной документации на строительство и ремонт дорог на 59 млрд тенге.



    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область Акимат
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