Сколько посылок было утеряно в 2020 году – данные Казпочты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по почтовым услугам и E-commerce АО «Казпочта» Алия Сугирбаева рассказала о процентном соотношении утерянных товаров в посылках к общему числу почтовых отправлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вообще, я хочу сказать, что очень много клиентов обращается в «Казпочту», заявляя о том, что положили некачественное вложение либо не достает какого-то товара. Поэтому мы всем нашим клиентам - жителям Казахстана - рекомендуем приобретать товар только на проверенных интернет-площадках, сайтах, которые зарекомендовали себя, чтобы исключить в будущем такие проблемные вопросы», - сказала Алия Сугирбаева на брифинге в «Казпочте».

По ее словам, лишь 0,004% товаров от количества всех посылок утеряны в прошлом году.

«За 2020 год в Казахстан зашло более 8 млн вложений – почтовых отправлений с товарами, которые заказывали наши жители. Из них только 370 вложений были утеряны. По каждому утерянному вложению Службой безопасности компании проводится расследование, устанавливаются все факты и принимаются соответствующие решения в рамках законодательства РК. Всего в общем объеме посылок это составляет 0,004%», - заключила спикер.

Напомним, 10 февраля в ряде СМИ вышли сюжеты с участием столичного жителя Ильи Гришко, который пожаловался на утерю якобы заказанного им мобильного телефона в посылке «Казпочты». В подтверждение своим словам И. Гришко продемонстрировал заклеенную скотчем коробку.