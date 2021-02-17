РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько посылок было утеряно в 2020 году – данные Казпочты

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор по почтовым услугам и E-commerce АО «Казпочта» Алия Сугирбаева рассказала о процентном соотношении утерянных товаров в посылках к общему числу почтовых отправлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вообще, я хочу сказать, что очень много клиентов обращается в «Казпочту», заявляя о том, что положили некачественное вложение либо не достает какого-то товара. Поэтому мы всем нашим клиентам - жителям Казахстана - рекомендуем приобретать товар только на проверенных интернет-площадках, сайтах, которые зарекомендовали себя, чтобы исключить в будущем такие проблемные вопросы», - сказала Алия Сугирбаева на брифинге в «Казпочте».

    По ее словам, лишь 0,004% товаров от количества всех посылок утеряны в прошлом году.

    «За 2020 год в Казахстан зашло более 8 млн вложений – почтовых отправлений с товарами, которые заказывали наши жители. Из них только 370 вложений были утеряны. По каждому утерянному вложению Службой безопасности компании проводится расследование, устанавливаются все факты и принимаются соответствующие решения в рамках законодательства РК. Всего в общем объеме посылок это составляет 0,004%», - заключила спикер.

    Напомним, 10 февраля в ряде СМИ вышли сюжеты с участием столичного жителя Ильи Гришко, который пожаловался на утерю якобы заказанного им мобильного телефона в посылке «Казпочты». В подтверждение своим словам И. Гришко продемонстрировал заклеенную скотчем коробку.

    Сегодня А. Сугирбаева рассказала о проведенном расследовании скандального инцидента.
    Теги:
    Закон и право Происшествия, ЧС Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:03
    Новый закон об электросамокатах — сколько нарушений выявлено за месяц
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Сегодня, 11:57
    Имеют ли право казахстанцы на компенсацию в случае ДТП из-за плохого качества автодорог — ответ МВД
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!