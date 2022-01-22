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Сколько поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына»

22 Января 2022 13:42
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Сколько поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына»

До 150 млрд тенге поступлений ожидают в фонде «Қазақстан халқына» НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд «Қазақстан халқына» ожидает до 150 млрд тенге поступлений. Об этом заявил председатель правления фонда Болат Жамишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если говорить о сумме, которую мы ожидаем, исходя из состава участников совещаний у Президента, к кому Президент напрямую обратился. Исходя из нашего понимания того, каким налогооблагаемым доходом располагают наши крупные и средние предприятия, мы так полагаем, что 100 миллиардами фонд будет располагать. Под эти 100 млрд мы должны будем выстроить первоочередные какие-то задачи. И еще плюс на 50 млрд задачи второго уровня, если эти средства поступят. То есть – до 150 млрд», - сообщил во время брифинга в СЦК Болат Жамишев.

Он отметил, что в фонде также определили, что будут выработаны подходы как к адресной помощи, так и к системным мероприятиям.

«Фонд не должен только оказывать адресную помощь отдельным людям, которые нуждаются в благотворительной помощи. Фонд должен решать те задачи, которые можно решать на системном уровне. Это тоже нам предстоит выстроить, определить задачи», - считает глава фонда.

Ранее Болат Жамишев сообщил , что фонд будет оказывать благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых государством и частным бизнесом.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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