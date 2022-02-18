Сколько пострадавших во время январских событий обратилось за медпомощью

НУР-СУЛТАН. КАИНФОРМ – Председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Байсеркин рассказал о пострадавших во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За весь период ЧП в медорганизации за помощью обратилось 2740 пострадавших. Из них амбулаторную помощь получили 1843 человека, госпитализировано 897. Из них 188 человек находились в реанимационном отделении. На сегодня выписан 891 пациент», - сказал Бауыржан Байсеркин на брифинге в СЦК.

По его словам, 177 человек умерли в медорганизациях.

«На сегодня в стационарах находятся на лечении и продолжают лечение шесть человек. По три пациента - в Алматы и Кызылорде, один из них в тяжелом состоянии, у него пулевое ранение и он продолжает лечение. По трем регионам нашей страны пострадали дети. Двое погибли от пулевого ранения в Алматы, семеро госпитализированы с различными огнестрельными ранениями», - отметил спикер.

«Из них четверо несовершеннолетних в Алматы, двое - в Алматинской области и один - в Жамбылской области. Также одна беременная пострадала от распыления газа в Алматинской области», - добавил Б. Байсеркин.