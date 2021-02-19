Сколько поставщиков на веб-портале госзакупок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о ситуации в сфере государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных компонентов исполнения бюджета является процесс госзакупок. На сегодня весь процесс автоматизирован. На веб-портале зарегистрировано более 104 тысячи поставщиков и 26 тысяч заказчиков», - сообщил Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

Объем госзакупок, по его словам, по сравнению с 2019 годом вырос на 30% и составил более 5,9 трлн. тенге.

«В прошлом году зафиксирована наибольшая экономия в государственных закупках - 485 млрд тенге», - подытожил министр.

Ранее Е. Жамаубаев рассказал о прошлогоднем уровне дефицита республиканского бюджета.

Кроме того, министр доложил о реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы.



