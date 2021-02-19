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    11:16, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Сколько поставщиков на веб-портале госзакупок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о ситуации в сфере государственных закупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одним из важных компонентов исполнения бюджета является процесс госзакупок. На сегодня весь процесс автоматизирован. На веб-портале зарегистрировано более 104 тысячи поставщиков и 26 тысяч заказчиков», - сообщил Ерулан Жамаубаев на коллегии Минфина.

    Объем госзакупок, по его словам, по сравнению с 2019 годом вырос на 30% и составил более 5,9 трлн. тенге.

    «В прошлом году зафиксирована наибольшая экономия в государственных закупках - 485 млрд тенге», - подытожил министр.

    Ранее Е. Жамаубаев рассказал о прошлогоднем уровне дефицита республиканского бюджета.

    Кроме того, министр доложил о реализации Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы.



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