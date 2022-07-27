27 Июля 2022 12:45

Сколько посевных площадей повреждено сайгаками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Потраве подверглись сенокосы и посевные площади в 5 областях Казахстана. На путях миграции и в местах обитания сайгаков оказались 1,4 млн га, в том числе более 1 млн га пастбищ и 36,1 тыс. га – сенокосов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, больше всего пострадали посевы пшеницы – 261,7 тыс. га, масличных культур – 17,9 тыс. га, кормовых – 17,2 тыс. га. Также повреждены ячмень, сафлор, овес, лен, житняк, сорго, зерновые, посадочные травы.

Наибольший ущерб нанесен землям Западно-Казахстанской области, где площадь потравы составила более 1 млн га. Следом – Акмолинской области (142,8 тыс. га), Костанайской (82,9 тыс. га), Актюбинской (74,9 тыс. га) и Карагандинской (29,5 тыс. га).

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву в связи с предложением регулировать численность сайгаков путем отстрела. Глава государства предложил посоветоваться со специалистами и рассмотреть другие методы регулирования численности животных.

После критики в Министерстве вместе с учеными и экологами еще раз обсудили вопросы регулирования их популяции. Сами же научные исследования могут затянуться на год или два года.