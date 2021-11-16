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Сколько получают преподаватели вузов, рассказал Асхат Аймагамбетов

16 Ноября 2021 13:57
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Сколько получают преподаватели вузов, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня преподаватели вузов освобождены от излишней бумажной и учебной нагрузки, также повышена зарплата. Об этом заявил глава Минобразования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Министр образования и науки рассказал, что в вузах страны внедрена новая система назначения ректоров.

«За два года обновлено более 50 процентов ректорского корпуса. Это в основном молодые управленцы. Из числа выпускников ведущих зарубежных вузов и стипендиатов «Болашак» сформирован кадровый резерв в целях привлечения в вузы высококвалифицированных специалистов, талантливой молодежи», - рассказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

Главная цель ведомства, как отметил министр - создание условий учителям и педагогам. В связи с этим министр озвучил, сколько сейчас получают педагоги вузов.

«Зарплата была повышена в два раза. Без степени получают 200 тысяч минимально. Кандидатам наук - 260 тысяч, докторам - 350 и 400 тысяч тенге. Сегодня преподаватели освобождены от излишней бумажной и учебной нагрузки. Поэтому сейчас педагогическая нагрузка была снижена до 680 часов - это даст возможность нашим коллегам заниматься наукой», - добавил глава ведомства.

Ранее министр рассказал, как будут повышаться стипендии студентов.


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#Образование   #Вузы   #МОН   #Асхат Аймагамбетов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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