Сколько получают ежемесячно ветераны ВОВ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежемесячно ветераны Великой Отечественной войны получают 182 тысячи тенге с учетом пенсии. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 мая 2021 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет для участников ВОВ – 182 тысячи тенге, для инвалидов ВОВ - 188 тысяч тенге, для ветеранов боевых действий на территории других государств - 198 тысяч тенге, для лиц, приравненных к участникам ВОВ – 154 тысячи тенге, для лиц, приравненных к инвалидам ВОВ - 119 тысяч тенге, и для тружеников тыла - 120 тысяч тенге», - сообщил Ерлан Аукенов в ходе брифинга СЦК.

Он отметил, что оказываются и дополнительные меры социальной поддержки ветеранов.

«Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в городах Нур-Султан и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение», - сказал вице-министр.

По словам Ерлана Аукенова, местными исполнительными органами за счет бюджетных и привлеченных, в том числе спонсорских средств ветеранам оказываются дополнительные виды социальной поддержки в форме материальной помощи в трудной жизненной ситуации либо к праздничным (памятным) датам, ремонта жилья, обеспечения топливом, льгот по проезду в общественном транспорте, по лекарственному обеспечению, по зубопротезированию и так далее.

По данным Минтруда, по состоянию на 1 мая в Казахстане проживают 665 участников и инвалидов ВОВ и 113 555 граждан других категорий, внесших вклад в Победу в ВОВ.