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    13:24, 24 Май 2021 | GMT +6

    Сколько полицейских вакцинировалось от COVID-19 в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 90% полицейских и сотрудников уголовно-исполнительной системы прошли плановую вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Более 90% полицейских и сотрудников уголовно-исполнительной системы прошли плановую вакцинацию от COVID-19. Руководство МВД во главе с министром Ерланом Тургумбаевым также получили вакцины. По словам главного полицейского страны, вакцинация личного состава охватывает все подразделения органов внутренних дел, в том числе организации уголовно-исполнительной системы, внутренние войска и учебные заведения МВД», - сказал Нурдильда Ораз.

    Полицейские, выполняя служебные обязанности, постоянно контактируют с населением, когда раскрывают и расследуют преступления, осматривают места происшествия, обслуживают вызовы, обеспечивают безопасность на дорогах, а также несут службу на санитарных постах.

    Кроме того, совместно с медицинскими работниками участвуют в обеспечении карантинных мер и подвергаются риску заражения COVID-19.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правоохранительные органы
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