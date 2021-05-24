Сколько полицейских вакцинировалось от COVID-19 в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 90% полицейских и сотрудников уголовно-исполнительной системы прошли плановую вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 90% полицейских и сотрудников уголовно-исполнительной системы прошли плановую вакцинацию от COVID-19. Руководство МВД во главе с министром Ерланом Тургумбаевым также получили вакцины. По словам главного полицейского страны, вакцинация личного состава охватывает все подразделения органов внутренних дел, в том числе организации уголовно-исполнительной системы, внутренние войска и учебные заведения МВД», - сказал Нурдильда Ораз.

Полицейские, выполняя служебные обязанности, постоянно контактируют с населением, когда раскрывают и расследуют преступления, осматривают места происшествия, обслуживают вызовы, обеспечивают безопасность на дорогах, а также несут службу на санитарных постах.

Кроме того, совместно с медицинскими работниками участвуют в обеспечении карантинных мер и подвергаются риску заражения COVID-19.