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Сколько полицейских скончалось во время пандемии в Казахстане

8 Ноября 2021 12:08
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Сколько полицейских скончалось во время пандемии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько полицейских скончалось во время пандемии в Казахстане, сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Глава МВД отметил, что пандемия внесла существенные изменения в работу полицейских. Было отмечено, что стражи порядка наряду с медиками во время пандемии выходили на службу днем и ночью. Ежедневно несли службу до 12 тысяч сотрудников полиции. Во время карантина было мобилизовано до 50 тысяч полицейских.

«Они обеспечивали общественный порядок, заступали на дежурство на 445 блокпостах. Было оцеплено 700 очагов заболевания. Производился контроль работы ресторанов, развлекательных заведений. Вот такую работу помимо своих прямых обязанностей они проводили. К сожалению, во время пандемии скончалось 34 наших сотрудника. 19 612 заболевших выздоровели. На сегодня 98% наших сотрудников прошли вакцинацию», - добавил Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

Ранее министр рассказал об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК.

«На первом этапе оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и 1,5 тысячи руководящих должностей», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД сообщил, что на 11% сокращена штатная численность (на 10 592 единиц), преимущественно за счет вакантных должностей.

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#Здравоохранение   #МВД РК   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ерлан Тургумбаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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