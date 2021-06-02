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Сколько поездов приостановили в Казахстане из-за пандемии

Автор:  
Акбота Кузекбай
2 Июня 2021, 12:45
Сколько поездов приостановили в Казахстане из-за пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца этого года в Казахстане перевезено 4,4 млн пассажиров в железнодорожной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Железнодорожный транспорт играет особую роль в развитии экономики страны. В отрасли трудятся свыше 135 тысяч человек, из них 25 тыс. – сотрудники АО «НК «КТЖ» и порядка 10 тыс. частные компании. Эксплуатационная длина железных дорог страны 16 тыс. км. Развернутая длина более 21 тыс. км», - сказал в ходе отчетной встречи перед населением министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Ежегодно в стране осуществляется капитальной ремонт порядка 600 км магистральной сети.

«За четыре месяца 2021 года перевезено 4,4 млн пассажиров. Причиной низких показателей перевозок являются карантинные ограничения. На сегодня в связи с пандемией приостановлены 41 поезд, в том числе 21 международного сообщения», - сообщил министр.


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