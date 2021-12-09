Сколько подростков и женщин вакцинировались Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько подростков, беременных и кормящих женщин вакцинировались Pfizer в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакциной Comirnaty (Pfizer) на сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 128 174 подростка и 31 747 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом – 5 592 человека»,- сказал Алексей Цой.

Министр добавил, что вакцинация продолжается.

Ранее Алексей Цой сообщил, что с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире Национальной консультативной комиссией по иммунизации пересмотрена тактика ревакцинации населения.







