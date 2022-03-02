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Сколько подростков и женщин привились вакциной «Pfizer»
2 Марта 2022 08:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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1 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 848 387 человек, II-м компонентом - 615 970 человек.
Из них: I-й дозой подростки – 702 973, беременные женщины – 32 312, кормящие женщины – 110 129. II-й дозой подростки – 514 479, беременные женщины – 23 539, кормящие женщины – 77 887.
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