+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько подростков и женщин привились вакциной «Pfizer»

2 Марта 2022 08:45
Поделиться:
Сколько подростков и женщин привились вакциной «Pfizer»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией
Северо-Казахстанская область остается в «желтой» зоне 163 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК Свыше 9 млн казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ

1 марта 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 848 387 человек, II-м компонентом - 615 970 человек.

Из них: I-й дозой подростки – 702 973, беременные женщины – 32 312, кормящие женщины – 110 129. II-й дозой подростки – 514 479, беременные женщины – 23 539, кормящие женщины – 77 887.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев заболели ковидной пневмонией
Северо-Казахстанская область остается в «желтой» зоне
163 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК
Свыше 9 млн казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
2 Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
3 Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
4 Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
5 Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
6 В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Читайте также
Свыше 9 млн казахстанцев полностью вакцинировались против КВИ
В Казахстане 1 250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Касым-Жомарт Токаев: Я поддерживаю переименование партии в «AMANAT»
Алибек Куантыров: Даже в случае обострения ситуации в связи с событиями в Украине, государство выполнит соцобязательства
Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата
Глава государства принял участие во внеочередном съезде правящей партии
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул новую направленность партии «Аманат»
В Казахстане будет реализовна программма защиты вкладов в тенге – Алихан Смаилов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив