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Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19
24 Января 2022 08:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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На 23 января вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 555 508 человек,
II-м компонентом - 293 985 человек. Из них I-й дозой:
подростки – 435 661,
беременные женщины – 23 574,
кормящие женщины – 71 190
II-й дозой:
подростки – 239 028,
беременные женщины – 14 460,
кормящие женщины – 40 487.
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