Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 января вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 555 508 человек,

II-м компонентом - 293 985 человек. Из них I-й дозой:

подростки – 435 661,

беременные женщины – 23 574,

кормящие женщины – 71 190

II-й дозой:

подростки – 239 028,

беременные женщины – 14 460,

кормящие женщины – 40 487.