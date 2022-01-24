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Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19

24 Января 2022 08:44
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Сколько подростков и беременных женщин вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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На 23 января вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 555 508 человек,

II-м компонентом - 293 985 человек. Из них I-й дозой:

подростки – 435 661,

беременные женщины – 23 574,

кормящие женщины – 71 190

II-й дозой:

подростки – 239 028,

беременные женщины – 14 460,

кормящие женщины – 40 487.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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