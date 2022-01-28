Сколько подростков и беременных женщин вакцинировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области медики и санврачи призывают население пройти вакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов отметил, что врачи должны заниматься не только коронавирусом. Есть масса других заболеваний, требующих внимания медиков.

«Мы призываем пройти вакцинацию и ревакцинацию, как единственный способ остановить распространение коронавируса», - сказал Н. Айманов.

В регионе первый компонент вакцины получили 288 815 человек, полный курс вакцинации прошли 270 582 жителя региона.

Ревакцинировались 64 184 человека, или 52% от подлежащего контингента.

«Вакцину Pfizer получили 10 101 человек. Из них 7 962 подростка, 1 838 кормящих женщин и 301 беременная. Многие беременные слушают много фейков, поэтому такой разрыв в вакцинации, по сравнению с послеродовым периодом. Женщины в послеродовом периоде видели, что значит болеть коронавирусом, некоторые сами переболели и вакцинируются. Кстати, самостоятельно, безо всякого убеждения», - сказал Н. Айманов.

Напомним, в регионе резко увеличилось количество инфицированных коронавирусом.