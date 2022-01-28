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Сколько подростков и беременных женщин вакцинировали в СКО

28 Января 2022 15:26
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Сколько подростков и беременных женщин вакцинировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области медики и санврачи призывают население пройти вакцинацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов отметил, что врачи должны заниматься не только коронавирусом. Есть масса других заболеваний, требующих внимания медиков.

«Мы призываем пройти вакцинацию и ревакцинацию, как единственный способ остановить распространение коронавируса», - сказал Н. Айманов.

В регионе первый компонент вакцины получили 288 815 человек, полный курс вакцинации прошли 270 582 жителя региона.

Ревакцинировались 64 184 человека, или 52% от подлежащего контингента.

«Вакцину Pfizer получили 10 101 человек. Из них 7 962 подростка, 1 838 кормящих женщин и 301 беременная. Многие беременные слушают много фейков, поэтому такой разрыв в вакцинации, по сравнению с послеродовым периодом. Женщины в послеродовом периоде видели, что значит болеть коронавирусом, некоторые сами переболели и вакцинируются. Кстати, самостоятельно, безо всякого убеждения», - сказал Н. Айманов.

Напомним, в регионе резко увеличилось количество инфицированных коронавирусом.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Олеся Жуковень

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