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Сколько подростков и беременных женщин получили вакцину от КВИ в Казахстане
3 Февраля 2022 09:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных прививкой Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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2 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 542 662,
Беременные женщины – 26 565,
Кормящие женщины – 84 554.
Второй дозой:
Подростки – 286 050,
Беременные женщины – 16 620,
Кормящие женщины – 48 454.
Напомним, 8 785 187 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане.
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