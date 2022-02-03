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Сколько подростков и беременных женщин получили вакцину от КВИ в Казахстане

3 Февраля 2022 09:15
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Сколько подростков и беременных женщин получили вакцину от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству вакцинированных прививкой Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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2 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 542 662,

Беременные женщины – 26 565,

Кормящие женщины – 84 554.

Второй дозой:

Подростки – 286 050,

Беременные женщины – 16 620,

Кормящие женщины – 48 454.

Напомним, 8 785 187 человек привились вакциной от коронавируса в Казахстане.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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