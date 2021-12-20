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Сколько подростков и беременных вакцинировались Pfizer в Казахстане
20 Декабря 2021 09:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные о вакцинации Pfizer подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане против коронавирусной инфекции на 19 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 в РК.
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19 декабря первой дозой вакцины «Pfizer» провакцинировано п одростков – 169 430,
беременных женщин – 12 665, к ормящих женщины – 31 156.
Обоими компонентами привились: п одростки – 31 993, беременные женщины – 2 778, к ормящие женщины – 6 808.
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