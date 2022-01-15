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Сколько подростков и беременных получили вакцину от КВИ в Казахстане
15 Января 2022 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин по состоянию на 14 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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По состоянию на 14 января вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 343 899,
Беременные женщины – 23 925,
Кормящие женщины – 60 358
Второй дозой:
Подростки – 176 528,
Беременные женщины – 11 648,
Кормящие женщины – 30 915.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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