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Сколько подростков и беременных получили вакцину от КВИ в Казахстане

15 Января 2022 08:32
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Сколько подростков и беременных получили вакцину от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по вакцинации «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин по состоянию на 14 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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По состоянию на 14 января вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 343 899,

Беременные женщины – 23 925,

Кормящие женщины – 60 358

Второй дозой:

Подростки – 176 528,

Беременные женщины – 11 648,

Кормящие женщины – 30 915.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлен 12381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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