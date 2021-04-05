Сколько планируется потратить на организацию ЕНТ-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 400 миллионов тенге собираются потратить на проведение Единого национального тестирования в 2021 году. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из года в год у нас идет огромная экономия средств на проведение ЕНТ. Если в прошлых годах на проведение бумажного формата ЕНТ уходило порядка одного миллиарда тенге, то в этом году мы планируем сэкономить более 600 миллионов, в целом, в сумме около 400 миллионов тенге закрыть все расходы. И в следующем году, эта сумма будет снижаться, так как в этом году требовались некоторые капитальные затраты в связи с переходом на электронный формат. В следующем году, это будет лишь поддержание рабочей системы, оплата коммуникаций», - пояснил Дидар Смагулов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Напомним, ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта начнется 15 апреля и продлится до 30 июня.

Ранее Дидар Смагулов, рассказывая о соблюдении санитарных правил при сдаче теста, попросил родителей не приходить в пункты тестирования.