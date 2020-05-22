Сколько пересадок сердца требуется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал о потребностях казахстанцев в пересадке сердца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 млн населения проводится 10 пересадок сердца – это международная статистика. В пересчете на население нашей страны потребность составляет примерно около 180 пересадок сердца в год. А мы максимально проводим 10 таких операций в год», - сообщил Юрий Пя на пресс-конференции в кардиоцентре.

Он также рассказал о видах трансплантации.

«Есть трансплантация от живого донора, это чаще всего родственники, которые могут отдать какую-то часть органа или целый орган, если он парный. Чаще всего у живого донора берется почка или часть печени. Трансплантация сердца возможно только при гибели мозга, когда человек погиб», - добавил врач.

Напомним, 18 мая в Казахстане была проведена уникальная донорская операция, в результате которой органы 1 умершего спасли жизнь сразу пятерым пациентам.



