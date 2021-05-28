Сколько пенсионных накоплений использовали казахстанцы на улучшение жилищных условий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько пенсионных накоплений уже использовали казахстанцы на улучшение жилищных условий, рассказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«1,3 трлн тенге (около 60%) пенсионных выплат использовано на улучшение жилищных условий, из них 46 % - это 621 млрд тенге - направлены на приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп), 25% - на погашение задолженности по ипотечному займу (частичное или полное) - это 336 млрд тенге, 14% - уступка пенсионных накоплений - это 194 млрд тенге, 6% на получение ипотечного жилищного займа в Отбасы банке - это 75 млрд тенге, 3% на внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа - это 40 млрд тенге», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

По данным ведомства, число зарегистрированных сделок купли-продажи (175 040 с января по апрель 2021 г.) свидетельствует о повышенном спросе населения. Однако Правила использования пенсионных выплат на улучшения жилищных условий исключают возможность приобретения жилья на стадии строительства, если у застройщика нет гарантии Единого оператора.