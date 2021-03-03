Сколько педагогов вакцинировано от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 458 педагогов привито против КВИ в Казахстане. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было омечено, что вакцинация педегогов по республике уже началась.

«458 педагогогов привито против КВИ в Казахстане на сегодня», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов сообщил, что в 2021 году планируется привить более 6 млн человек. Для иммунопрофилактики населения широко используются возможности IT-технологий путем использования сервиса eGov mobile «Вакцинация», SMS -уведомлений, личного кабинета, а также внедрения паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы». Данные о проведении вакцинации ведутся в электронном формате в централизованной информационной системе министерства.

«Это позволит вести учет числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для планирования объемов вакцинации и прогноза заболеваемости», - пояснил Марат Шоранов.